Hülya Avşar, 1 saat için 800 bin TL istedi

Hülya Avşar, 1 saat için 800 bin TL istedi

Ünlü şarkıcı Hülya Avşar'ın, güzellik merkezi açılışları için istediği ücret şaşırttı.

Şarkıcı ve oyuncular mesleklerinin yanı sıra tanıtımlarla para kazanmaya devam ediyor.

Artık sadece sosyal medyadan paylaşım yapmayan ünlü isimler, güzellik merkezleri açılışlarına katılarak da gelir kazanmaya başladı.

ZİRVEDE HÜLYA

Güzellik merkezi açılışına giderek tanıtım yapan ünlü isimlerin istedikleri ücretler de ortaya çıktı.

Bir saatlik tanıtım karşılığında İrem Derici 150 bin, Ebru Yaşar 120 bin, Seda Sayan 100 bin TL istiyor.

Listenin zirvesinde yer alan Hülya Avşar'ın istediği rakam ise tamı tamına 800 bin TL.