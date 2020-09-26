Hülya Avşar, 55 milyon TL'lik Çiçek Adası'nı almaya hazırlanıyor

Oyuncu Hülya Avşar, Ayvalık'ta bulunan Çiçek Adası'nı 55 milyon TL'ye almaya hazırlanıyor.

Yaptığı yatırımlarla dönem dönem kendinden söz ettiren Hülya Avşar, yıllardır yaz tatillerini Ayvalık'ta geçiriyor.

Her yazını Ayvalık'ta geçiren Hülya Avşar'ın Ayvalık'tan ada satın almaya hazırlandığı iddia edildi.

HÜLYA AVŞAR, ADA ALIYOR

Ailesi için yaptırdığı çiftlik eviyle de gündeme gelen Hülya Avşar, Cunda Adası yakınlarındaki Çiçek Adası için çoklu ortaklarla bir görüşme yaptı.

Birkaç gün içerisinde Çiçek Adası'nı satın almak üzere imza atacak olan Hülya Avşar'ın satın alma görüşmeleri olumlu geçti.

55 MİLYON TL'YE ADA ALIYOR

Çiçek Adası için 55 milyon TL'yi cepten çıkaran Hülya Avşar'ın adaya malikane ve tenis kortları gibi çeşitli spor alanları da yaptıracağı öğrenildi.

Oyuncu Hülya Avşar, yeni yuvasının mimarisini ise kızı Zehra Çilingiroğlu'na teslim edecek.