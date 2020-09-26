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    Hülya Avşar, 55 milyon TL'lik Çiçek Adası'nı almaya hazırlanıyor

    Oyuncu Hülya Avşar, Ayvalık'ta bulunan Çiçek Adası'nı 55 milyon TL'ye almaya hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2020 - 15:55
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    Hülya Avşar, 55 milyon TL'lik Çiçek Adası'nı almaya hazırlanıyor

    Yaptığı yatırımlarla dönem dönem kendinden söz ettiren Hülya Avşar, yıllardır yaz tatillerini Ayvalık'ta geçiriyor.

    Her yazını Ayvalık'ta geçiren Hülya Avşar'ın Ayvalık'tan ada satın almaya hazırlandığı iddia edildi.

    HÜLYA AVŞAR, ADA ALIYOR

    Ailesi için yaptırdığı çiftlik eviyle de gündeme gelen Hülya Avşar, Cunda Adası yakınlarındaki Çiçek Adası için çoklu ortaklarla bir görüşme yaptı.

    Birkaç gün içerisinde Çiçek Adası'nı satın almak üzere imza atacak olan Hülya Avşar'ın satın alma görüşmeleri olumlu geçti.

    Hülya Avşar, 55 milyon TL lik Çiçek Adası nı almaya hazırlanıyor #1

    55 MİLYON TL'YE ADA ALIYOR

    Çiçek Adası için 55 milyon TL'yi cepten çıkaran Hülya Avşar'ın adaya malikane ve tenis kortları gibi çeşitli spor alanları da yaptıracağı öğrenildi.

    Oyuncu Hülya Avşar, yeni yuvasının mimarisini ise kızı Zehra Çilingiroğlu'na teslim edecek.

    Hülya Avşar, 55 milyon TL lik Çiçek Adası nı almaya hazırlanıyor #2

    Hülya Avşar, 55 milyon TL lik Çiçek Adası nı almaya hazırlanıyor #3

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