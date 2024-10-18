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Haber Merkezi

Türk sanat camiasının sevilen isimlerinden birisi olan Hülya Avşar, yaz başından bu yana Ayvalık'ta kalıyor.

Orada satın aldığı yazlığında kalmayı tercih eden Avşar Kızı, zeytinini de doğadan karşılıyor.

Hülya Avşar, bahçesindeki ağaca çıkarak zeytin hasadına başladı.

Yardımcısının elinden tırmığı alan Avşar, ağaca çıktı ve zeytin topladı.

GÖNDERME YAPTI"

O anları sayfasında paylaşan Hülya Avşar, "Hasat bereketli... Sahte zeytinyağlarından, yiyeceklerden bıktık değil mi?

Ya kendi işini kendin yapacaksın ya da bu sopayı yiyeceksin. Berekete bakın berekete maşallah." dedi.