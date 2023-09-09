Hülya Avşar bahçesinden topladığı zeytinleri paylaştı: Hakan çalıştırıyor beni! Sosyal medya hesabından reels videosu paylaşan Hülya Avşar, "Bahçeden erken hasat. Çok mu havaya girmişim? Hakan çalıştırıyor beni" notunu düştü.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hülya Avşar, yaz aylarını Ayvalık'ta geçiriyor. Sezonun kapanmasına rağmen İstanbul'a dönmeyen Avşar, bahçesindeki zeytinleri topladı. Avşar Kızı bahçesindeki zeytinleri topladığı anları da bir reels videosu haline geldi. "Hakan çalıştırıyor beni" Hülya Avşar sosyal medyadan paylaştığı reels videosuna, "Bahçeden erken hasat. Çok mu havaya girmişim? Hakan çalıştırıyor beni" notunu düştü Avşar kızının bikinili ve cesur halleri de reels videosunu izleyenlerin gözünden kaçmadı.

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