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    Hülya Avşar: Başka ülkede olsa heykelimi dikerlerdi

    Hülya Avşar verdiği bir röportajda, başka bir ülkede olsa heykelinin dikileceğini iddia etti.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2020 - 06:43
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    Hülya Avşar: Başka ülkede olsa heykelimi dikerlerdi

    Hülya Avşar'ın adına düzenlenen, Hülya Avşar Cup, 20'nci yılına girdi.

    Avşar, 20'nci yıl vesilesiyle Habertürk'e verdiği röportajda "Hülya Avşar Cup'ın varlığının, buna bağlı olarak da misyonunun devamı adına Gençlik ve Spor Bakanlığı ve kulüplerle nasıl bir çalışma içinde olunmalı?" sorusuna;

    "BAŞKA ÜLKEDE OLSA HEYKELİMİ DİKERLERDİ"

    "Başka ülkede olsa heykelimi dikerlerdi, benim böyle bir beklentim olmadı. Böyle daha mutluyum. Nasıl ki okul yaptırdığım için mutluysam, binlerce kişiyi tenise başlattığım için de mutluyum. Bu bana yeter.”şeklinde cevap verdi

    Hülya Avşar: Başka ülkede olsa heykelimi dikerlerdi #1

    Hülya Avşar: Başka ülkede olsa heykelimi dikerlerdi #2

    Hülya Avşar: Başka ülkede olsa heykelimi dikerlerdi #3

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