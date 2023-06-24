Hülya Avşar bikinisiyle boya yaptı Hülya Avşar, bikinisiyle boya yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. Avşar'ın o videosuna hayranların kayıtsız kalamadı.

Her yaz soluğu Ayvalık'ta alan Hülya Avşar, sezonu açtı. Ailesiyle Ayvalık'a giden Hülya Avşar, bikinili paylaşımlarına da başladı. Son olarak bikinisiyle boya yaparken bir video çeken Avşar, hayranlarını bir kez daha şaşırttı. Hülya şov yaptı Avşar Kızı siyah bikinisi ile sanatsal çalışmalara daldı. Eline boya ile fırçayı alan Hülya Avşar odasının zeminine çiçek resmi çizdi. Siyah bikinisi ile boy gösteren 59 yaşındaki Avşar Kızı eğlenceli anlarını paylaştığı videosuna "Her türlü parke boyanır" notunu düştü. Odasının ortasına çiçek çizen Hülya Avşar 'ın bikinili paylaşımını yoruma kapatması da dikkat çekti.