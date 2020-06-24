Hülya Avşar: Biz de peçeyi taktık

Hülya Avşar: Biz de peçeyi taktık

Koronavirüs önlemleri kapsamında siyah bir maske takan Hülya Avşar, maskeyi peçeye benzetti.

Eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra ile birlikte Etiler’de bir mekana giden oyuncu Hülya Avşar, mekan çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hülya Avşar'ın, her zamanki gibi neşeli hali dikkat çekti. Avşar'ın maskeyi peçeye benzetip, sarf ettiği şu sözler dikkat çekti:

"ŞİMDİ ANLIYORUM"

"Ben şimdi anlıyorum neden peçe takıyorlarmış. Çok uyanıklarmış. Bunların başımıza geleceğini biliyorlarmış.

Hülya Avşar: Biz de peçeyi taktık ViDEO



"ZEHRA KORKMUŞTU"

O kadar kıyamet kopardık, ben yazılar yazdım. Zehra görmüştü bir tanesini 'öcü' demişti. Korkmuştu.

"KUSURA BAKMASINLAR"

Bazen böyle tamamen kapanıyorlar ya. Kusura bakmasınlar. Dolayısıyla bununla ilgili yazılar yazmıştım. Daha beyaz çarşaf da olabilir falan diye...

Sonunda gördünüz mü? Biz de taktık peçeyi... Fakat nasıl yemek yiyorlarmış onu da öğrendim. Zormuş da....

"ÇOK ZORMUŞ HAYATLARI"

Tabii ki gerçekten şuna inanıyorum ki çok zor hayatları varmış. Bir kere sıcak... Yemek yemek zor. Allah kolaylık versin..."