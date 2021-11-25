Hülya Avşar, çamura saplanan çifti kurtardı

Araçları çamura saplanan çiftin yardımına Hülya Avşar yetişti.

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

ARABAYI ÇAMURDAN ÇIKARDI

Avşar, otomobilleriyle arazi alanında kalan çifte yardım etti. Kamyonetiyle mahsur kalan çiftin arabasını çeken Avşar, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

KİMSE YARDIM ETMEDİ

Çift, kendilerine kimsenin yardım etmediğini sadece Hülya Avşar’ın arabasıyla durduğunu söyledi.