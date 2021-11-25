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    Hülya Avşar, çamura saplanan çifti kurtardı

    Araçları çamura saplanan çiftin yardımına Hülya Avşar yetişti.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2021 - 10:06
    • Güncelleme : 25.11.2021 - 10:33
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    Hülya Avşar, çamura saplanan çifti kurtardı

    Ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

    ARABAYI ÇAMURDAN ÇIKARDI

    Avşar, otomobilleriyle arazi alanında kalan çifte yardım etti. Kamyonetiyle mahsur kalan çiftin arabasını çeken Avşar, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

    KİMSE YARDIM ETMEDİ

    Çift, kendilerine kimsenin yardım etmediğini sadece Hülya Avşar’ın arabasıyla durduğunu söyledi.

    Hülya Avşar, çamura saplanan çifti kurtardı #1

    Hülya Avşar, çamura saplanan çifti kurtardı #2

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