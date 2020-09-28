Hülya Avşar Çiçek Adası'nı satın mı aldı? Çiçek Adası ortağı, Hülya Avşar'ın adası ile ilgili açıklama yaptı!

Hülya Avşar Çiçek Adası'nı satın mı aldı? Çiçek Adası ortağı, Hülya Avşar'ın adası ile ilgili açıklama yaptı!

Yatırımlarıyla gündeme gelen Hülya Avşar, bu sefer de Çiçek Adası'nı aldığı iddialarıyla gündemde. Hülya Avşar Ada mı satın aldı? Çiçek Adası'nın ortağı ne dedi? Çiçek Adası nerede, ne kadar?

Oyuncu Hülya Avşar, gündemde 'Hülya Avşar ada mı satın aldı? Hülya Avşar hangi adayı satın aldı? Hülya Avşar'ın aldığı ada nerede?' soruları ile yer alıyor.

Peki Hülya Avşar gerçekten ada satın aldı mı? İşte Hülya Avşar'ın ada satın alması ile ilgili tüm detaylar...

HÜLYA AVŞAR, ADA MI SATIN ALDI?

Hülya Avşar, bir süre önce ailesi için yaptırdığı çiftlik evi ile gündeme gelmişti. Şimdilerde ise ada satın aldığı iddiaları ile gündeme geliyor. Hülya Avşar'ın hangi adayı aldığı da merak ediliyor. İşte Hülya Avşar'ın aldığı iddia edilen adanın ismi...

ÇİÇEK ADASI'NIN ORTAĞI NE DEDİ?

Hülya Avşar'ın aldığı iddia edilen ada, Balıkesir Ayvalık'ta bulunan Çiçek Adası. Hülya Avşar'ın Çiçek Adası'nı satın alması ile ilgili net bir iddiası olmasa da, Çiçek Adası'nın ortaklarından açıklama geldi.

HÜLYA AVŞAR, ÇİÇEK ADASI'NI MI SATIN ALIYOR?

Ancak gelin hep birlikte, Hülya Avşar'ın Çiçek Adası'nı satın aldığı iddialarını inceleyelim.

İlk önce ortaya, Hülya Avşar'ın Çiçek Adasını almak üzere, adanın çoklu ortakları ile görüştüğü iddiası atıldı. Hülya Avşar'ın, Çiçek Adası'nı satın almak üzere çoklu ortaklar ile gerçekleştirdiği görüşmelerin olumlu sonuçlandığı duyuruldu.

Hülya Avşar'ın, Çiçek Adası'nı ne kadara satın alacağı da merak konusu oldu. Peki, Hülya Avşar, Çiçek Adası'nı ne kadara satın alacak? Ya da Hülya Avşar Çiçek Adası'nı gerçekten satın aldı mı? İşte soruların cevabı...

ÇİÇEK ADASI NEREDE?

Çiçek Adası, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı sınırları içerisinde yer alan, 267 bin metrekarelik yüz ölçümüne sahip bir ada...

ÇİÇEK ADASI'NIN FİYATI...

Çiçek Adası, Hatırlı, Katrinli, Uysal ve Katerinli ailelerinin bünyesindeki 17 hissedar tarafından daha önce 105 milyon sonrasında ise 130 milyon bedelle satışa çıkarılmıştı.

HÜLYA AVŞAR'DAN ADA CEVABI GELDİ Mİ?

Çiçek Adası'nın hissedarlarından olan Şerif Hatırlı, Hülya Avşar’ın adayı 55 milyona satın aldığına dair haberlerin yalan olduğunu açıkladı. Ancak olay burada da kapanmadı. Şerif Hatırlı'nın, Hülya Avaşr'ın Çiçek Adası'nı satın aldığını yalanlamasının üzerine, Hülya Avşar'ın sessizliğini koruması akıllarda yeni soru işaretleri oluşturdu.

"KÜLLİYEN YALAN"

Çiçek Adası'nın ortaklarından olan Şerif Hatırlı, Hülya Avşar'ın Çiçek Adası'nı satın almadığına ilişkin yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Biz Çiçek Adası’nın hissedarları olarak çoğumuz salgın dönemi sebebiyle bu satışı geri çektik. Ancak bugün yayınlanan haberlerde bizim bu kararımıza rağmen adanın Hülya Avşar tarafından satın alındığı ve kızı Zehra tarafından mimarisinin çizileceğini de büyük bir şaşkınlıkla gördük. Bu yayınlanan haberler tamamen asparagas ve külliyen yalandır. Bu haberleri yayınlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunup, hakkımızı yargıda arayacağız”





Hülya Avşar'ın, Çiçek Adası'nı aldığına ilişkin haberlere karşı sessizliğini korumasu ve şahsı adına Çiçek Adası'nın hissedarının açıklama yapması, akıllardaki soru işaretlerini karşılamadı.

'Hülya Avşar, Çiçek Adası'nı satın aldı mı?' sorusunun cevabı, elbette Hülya Avşar'dan bekleniyor...