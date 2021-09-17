Hülya Avşar: Genç kızlara taş çıkarma derdinde değilim

Sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündeme gelen Hülya Avşar, verdiği pozlarla ilgili açıklama yaptı.

Yıllara meydan okuyan ünlü sanatçı Hülya Avşar, Etiler'de alışveriş turunda görüntülendi. Kendisiyle ilgili yapılan yorumlar hakkında konuşan Avşar, Instagram hesabından verdiği pozların neden bu kadar konuşulduğuna anlam veremediğini söyledi.

"BEN OLSAM.."

Sosyal medyada verdiği pozlar hakkında da konuşan 57 yaşındaki Hülya Avşar, "O pozlar neden çok konuşuluyor anlamıyorum, genç kızlara taş çıkardı diye başlıklar atılıyor. Öyle başlıklar atmayın. Ben kimseye taş çıkarma derdinde değilim, o başlığa çok sinir oluyorum, ben olsam güzel kadın diye yazardım." diyerek espri yaptı.

Sahneye çıkmayı düşünmediğini belirten Avşar, "Sahneleri özlemedim. Çünkü artık Maksim gibi sahneler yok, şimdikiler lokal gibi." diye konuştu.