Hülya Avşar'ın ekonomi yorumu: Gerekirse simit yeriz

Ülkedeki son ekonomik gelişmeleri değerlendiren ünlü sanatçı Hülya Avşar "Gerekirse simit yiyeceğiz ve bugünleri geçireceğiz" dedi.

Konserlerine hız veren Hülya Avşar, son zamanlarda giydiği iddialı kıyafetleriyle adından söz ettiriyor.

Avşar, bu kez de ekonomi yorumuyla dikkatleri üzerine çekti.

"AYAĞIMIZI YORGANIMIZA GÖRE UZATMALIYIZ"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hülya Avşar, son ekonomik gelişmelerle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor. Benim bildiğim bir tek şey var. Türkiye'de hatta şimdiki duruma göre dünyada eğer hayattaysan, mutlaka bu tür günleri, bu zamanları öngörüp biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız.

"GEREKİRSE SİMİT YENCEK AMA BUGÜNLER DE KOLAY ATLATILACAK"

Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günler de biraz kolay atlatılacak. Biraz bizim bu işi, insanlar olarak bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum"

Hülya Avşar: Gerekirse simit yiyeceğiz VİDEO









