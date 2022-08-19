Hülya Avşar, havuzdan paylaştı

Hülya Avşar, son olarak havuzda yüzdüğü görüntüleri sosyal medya sayfasından paylaştı.

'Sen Aşk Mısın?' ile büyük beğeni toplayan Avşar kızı, ardından 'Yapma Aşkım' şarkısına klip çekti.

Klipte Avşar Kızı'nın çiğnediği sakızı çıkarıp göğsüne yapıştırmasıyla tüm dikkatleri üzerine topladı ve uzun süre gündem oldu.

Yüzerken paylaştı

Son dönemlerde şarkıcılık yönünü ön plana çıkaran ve şarkılarıyla çok konuşulan Avşar, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Sosyal medyayı aktif kullanan Avşar, siyah bikinisi ile havuzda yüzdüğü anları takipçilerinin beğenisine sundu.