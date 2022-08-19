Petrol
96.19
-0.41%
Euro
18.2266
-0.19%
Dolar
18.0786
0.00%
Altın
1.018
-0.32%
Borsa
302
0.00%
Bitcoin
417.513
-1.90%
BTXN Coin
6.08
0.66%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 24 C

    Hülya Avşar, havuzdan paylaştı

    Hülya Avşar, son olarak havuzda yüzdüğü görüntüleri sosyal medya sayfasından paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2022 - 07:29
    • Güncelleme : 19.08.2022 - 07:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hülya Avşar, havuzdan paylaştı

    'Sen Aşk Mısın?' ile büyük beğeni toplayan Avşar kızı, ardından 'Yapma Aşkım' şarkısına klip çekti.

    Klipte Avşar Kızı'nın çiğnediği sakızı çıkarıp göğsüne yapıştırmasıyla tüm dikkatleri üzerine topladı ve uzun süre gündem oldu.

    Yüzerken paylaştı

    Son dönemlerde şarkıcılık yönünü ön plana çıkaran ve şarkılarıyla çok konuşulan Avşar, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

    Sosyal medyayı aktif kullanan Avşar, siyah bikinisi ile havuzda yüzdüğü anları takipçilerinin beğenisine sundu.

    Hülya Avşar, havuzdan paylaştı #1

    Hülya Avşar, havuzdan paylaştı #2


    İlginizi Çekebilir

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Trabzonspor, Mountassir Lahtimi transferini açıkladı
    Transfer dosyası

    Trabzonspor, Mountassir Lahtimi transferini açıkladı

    Konya’da yeni doğmuş bebeği arabanın bagajının üstüne bıraktılar
    3. Sayfa

    Konya’da yeni doğmuş bebeği arabanın bagajının üstüne bıraktılar

    Görüş Bildir