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- Hülya Avşar ile Gülben Ergen kavgaları yeniden başladı
Hülya Avşar ile Gülben Ergen kavgaları yeniden başladı
- Haber Merkezi
- 01.11.2021 - 07:34
- Güncelleme : 01.11.2021 - 08:18
Hülya Avşar, katıldığı programda bir dönem magazin gündeminden düşmeyen Gülben-Hülya kavgalarını yeniden başlattı.
GÜLBEN’E ‘DEMODE’ DEDİ
Hülya Avşar dijital bir platform üzerinden yayınlanan programda, “Gülben Ergen’le düet yapmak mı tenis maçı yapmak mı?” sorusuna önce teniste rakibinin bile olamayacağını esprili bir dille anlattı, ardından da Ergen için “demode” sözcüğünü kullandı.
SOSYAL MEDYADAN CEVAP VERDİ
Avşar'ın yaptığı bu açıklamalar magazin gündemine bomba gibi düşerken, konunun muhatabı Gülben Ergen, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak cevabını verdi.
“GERÇEK VE İÇTEN SARIP SARMALIYORLAR”
Ergen hayranlarıyla çektirdiği bir karesini paylaştı ve altına da şu notu düştü:
“Karşısındakini değersizleştirme çabasının kendine bir şey katmayacağını bilen değerli kadınlar onlar. O yüzden bu kadar gerçek ve içten sarıp sarmalıyorlar.”