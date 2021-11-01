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    Hülya Avşar ile Gülben Ergen kavgaları yeniden başladı

    Hülya Avşar dijital bir platform üzerinden yayınlanan programda “Gülben Ergen’le düet yapmak mı tenis maçı yapmak mı?” şeklindeki soruya “demode” dedi, ortalık karıştı. Ergen’den cevap geldi.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2021 - 07:34
    • Güncelleme : 01.11.2021 - 08:18
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    Hülya Avşar ile Gülben Ergen kavgaları yeniden başladı

    Hülya Avşar, katıldığı programda bir dönem magazin gündeminden düşmeyen Gülben-Hülya kavgalarını yeniden başlattı.

    GÜLBEN’E ‘DEMODE’ DEDİ

    Hülya Avşar dijital bir platform üzerinden yayınlanan programda, “Gülben Ergen’le düet yapmak mı tenis maçı yapmak mı?” sorusuna önce teniste rakibinin bile olamayacağını esprili bir dille anlattı, ardından da Ergen için “demode” sözcüğünü kullandı.

    SOSYAL MEDYADAN CEVAP VERDİ

    Avşar'ın yaptığı bu açıklamalar magazin gündemine bomba gibi düşerken, konunun muhatabı Gülben Ergen, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak cevabını verdi.

    Hülya Avşar ile Gülben Ergen kavgaları yeniden başladı #1

    “GERÇEK VE İÇTEN SARIP SARMALIYORLAR”

    Ergen hayranlarıyla çektirdiği bir karesini paylaştı ve altına da şu notu düştü:

    “Karşısındakini değersizleştirme çabasının kendine bir şey katmayacağını bilen değerli kadınlar onlar. O yüzden bu kadar gerçek ve içten sarıp sarmalıyorlar.”

    Hülya Avşar ile Gülben Ergen kavgaları yeniden başladı #2

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