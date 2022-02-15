Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu'nu paylaştı

Sosyal medya hesabından Sevgililer Günü paylaşımı yapan Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile kızı Zehra'nın golf oynarken fotoğraflarını yayınladı.

Son olarak derin dekolte ve yırtmaçlı sahne elbiseleriyle gündeme gelen Hülya Avşar, şimdi de Sevgililer Günü paylaşımıyla konuşuldu.

Hülya Avşar, sosyal medya hesabında Sevgililer Günü'nde eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra Çilingiroğlu'nun pozlarını yayınladı.

"SEVGİLİLER GÜNÜ GOLF TURNUVASI"

Ünlü şarkıcı, kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımın altına ise "Sevgililer Günü Golf Turnuvası" notunu ekledi.

Avşar kızınının paylaştığı fotoğrafların hiçbirinde kendisinin olmaması dikkat çekti.