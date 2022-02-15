Euro
15.39
0.15%
Dolar
13.59
-0.03%
Altın
820.87
0.36%
Borsa
2002
-2.39%
Bitcoin
594.393
4.20%
BTXN Coin
37.26
-1.84%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 3 C

    Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu'nu paylaştı

    Sosyal medya hesabından Sevgililer Günü paylaşımı yapan Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile kızı Zehra'nın golf oynarken fotoğraflarını yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2022 - 08:31
    • Güncelleme : 15.02.2022 - 09:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu'nu paylaştı

    Son olarak derin dekolte ve yırtmaçlı sahne elbiseleriyle gündeme gelen Hülya Avşar, şimdi de Sevgililer Günü paylaşımıyla konuşuldu.

    Hülya Avşar, sosyal medya hesabında Sevgililer Günü'nde eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra Çilingiroğlu'nun pozlarını yayınladı.

    "SEVGİLİLER GÜNÜ GOLF TURNUVASI"

    Ünlü şarkıcı, kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımın altına ise "Sevgililer Günü Golf Turnuvası" notunu ekledi.

    Avşar kızınının paylaştığı fotoğrafların hiçbirinde kendisinin olmaması dikkat çekti.

    Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu nu paylaştı #1

    Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu nu paylaştı #2

    Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu nu paylaştı #3

    Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu nu paylaştı #4


    İlginizi Çekebilir

    Balotelli: Adaletsizlik
    Futbol

    Balotelli: Adaletsizlik

    Kripto kazançları elde etmek artık çok kolay
    Btcrobo

    Kripto kazançları elde etmek artık çok kolay

    Makasçı maganda polis takibiyle yakalandı
    3. Sayfa

    Makasçı maganda polis takibiyle yakalandı

    Görüş Bildir