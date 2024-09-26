Hülya Avşar kendini övdü: "Yaşıma rağmen hala çok güzelim" Yılların eskitemediği 60 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, konuk olduğu programda gündem olan açıklamalarda bulundu.

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Haber Merkezi

Her yaptığı açıklamayla gündem olmayı başaran Hülya Avşar, Empati programına konuk oldu.

Avşar'ın sözleri yine olay oldu! Kendini övmelere doyamayan 60 yaşındaki Avşar'a sosyal medyadan yorum yağdı.

"ÇOK GÜZELİM"

Güzellik sorusuna cevap verenAvşar, "Gerçekten çok güzel olduğumu düşünüyorum. Ben kendimi beğeniyorum. Her zaman beğendim. Yaşımı almama rağmen çok güzelim.” dedi.

Kızı Zehra Çilingiroğlu'nun babası Kaya Çilingiroğlu'nun kendisini Feraye Tanyolaç ile yıllardır aldattığını öğrendiği zamanı da ilk kez anlatan Hülya Avşar, samimiyetle yaşadıklarını şöyle anlattı:

"BUNUN ADI İHANET"

"Kaya çapkın, gezmeyi seven bir adamdı. Ben bunu bile bile onunla evlendim. Bazı şeylere de kızım için katlandım. Ama uzun süre aldatıldığımı öğrendiğim an boşanma kararı aldım çünkü bunu sindiremedim, bu ihanete girer."