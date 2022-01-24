Hülya Avşar, kendisini eleştirenlere cevap verdi

Söylediklerive yaptıklarıyla gündemden düşmeyen şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar'dan yeni bir açıklama geldi.

Yaşanan son ekonomik gelişmelerin ardından yaptığı "Gerekirse simit yeriz ve bu zor günleri atlatırız" sözleriyle çok konuşulan Hülya Avşar, kendisini eleştirenleri ti'ye aldı.

"SAZANLAR"

Konunun çok abartıldığını söyleyen Avşar, “Sazanlar diyorum, başka bir şey demiyorum” yanıtını verdi.

"BANA FAZLA GELMEDİ"

Hülya Avşar, son dönemde Gülşen’e yapılan kıyafet eleştirileriyle ilgili de konuştu: “Tamamen kendi inisiyatifinde her şey, kimse karışamaz. Sahne şov yeridir. Gülşen’in de vücudu çok güzel, şarkıları güzel, sesi güzel, kendi güzel. Ben açıkçası ‘off bu ne güzel görüntü’ dedim ama bazı insanlara fazla gelmiş olabilir.”



