Hülya Avşar: Köylü kadınlarımız gibi yaşıyorum

Hülya Avşar: Köylü kadınlarımız gibi yaşıyorum

Ünlü şarkıcı Hülya Avşar, nasıl form tuttuğunu açıkladı.

Her yaptığı açıklama gündem olan Hülya Avşar, koronavirüs salgınının Türkiye'ye gelmesinden bu yana Ayvalık'ta yaşıyor.

Vaktinin büyük çoğunluğunda sporla ilgilenen ve kendi adını taşıyan tenis turnuvası da düzenleyen Hülya Avşar, sırlarını anlattı.

Form sırrını birkaç maddede toparlayan Avşar, kendini köylü kadınlara benzetti.

İşte Avşar'ın form sırları:

"EVDE PİŞEN TENCERE YEMEĞİNİ SEVİYORUM"

- Köylü kadınlarımız nasıl yaşıyorsa, aynen öyle yaşıyorum. Bedenime, ruhuma iyi geliyor.

- Uzun zamandır günde 2 öğün besleniyorum.

"KÖY KAHVALTISI YAPARIM"

- Sabah köy kahvaltısı yapıyorum. Soframda bal, tereyağı, yumurta, zeytin, peynir var. Hatta ekmeği zeytinyağına bandırıyorum. Akşam yemeği en geç 19.30’da bitiyor.

- Evde pişen tencere yemeklerini çok severim.

"ÖĞÜNLERİME DİKKAT EDERİM"

- Dikkat ettiğim 2 şey var; öğünlerin miktarını azaltmak ve spor.

- Form tutmak için yüzüyor, yürüyor ve bisiklete biniyorum.