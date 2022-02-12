Hülya Avşar: Lezbiyen karakteri oynarım

Hülya Avşar oynamak istediği roller hakkında konuştu. Avşar kızı, Lezbiyen bir karakter teklifi gelirse oynayabileceğini söyleyerek, "Günümüzde böyle yaşayan insanlar var, niye oynamayayım." dedi.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde yaptığı 'gerekirse simit yiyeceğiz' açıklamasıyla tartışmaların odağı haline gelmişti.

Önceki gün Yeniköy'de görüntülenen Hülya Avşar basın mensuplarının sorularını yanıtlarken yaptığı lezbiyenlik çıkışıyla dikkatleri üzerine çekti.

Hayli keyifli olduğu görülen Avşar kızı, ayaküstü soruları yanıtladı.

Avşar'a, "Oyuncu her rolü oynamalı mı?" diye soruldu.

"OYNAMAYA DEĞİYORSA TABİİ Kİ OYNARIM"

Takvim'de yer alan habere göre Hülya Avşar da, "Eğer ki o rol oynamaya değiyorsa o filmin içerisinde tabii ki yani” yanıtını verdi.

Hülya Avşar: Gerekirse simit yiyeceğiz

"LEZBİYEN BİR KARAKTER GELSE OYNARIM"

Lezbiyen bir karakter gelse oynayabileceğini söyleyen Avşar, "Hiç düşünmedim açıkçası ama eğer ki iyi bir yönetmense ve olayı pornografi hale döndüremeyecekse, günümüzde yaşayan insan olduğu için bu şekilde niye oynamayayım” dedi.

"O ETEĞİ GİYMESİ BİZİ AĞLATTI"

Kadir İnanır’ın bir dizi için etek giydiği hatırlatılan Hülya Avşar, ”Bakın o değiyordu mesela. Hatta o eteği giymesi ağlattı bizi. Böyle olursa tabi ki oynanmalı. Bazen de o kadar ucuzlatıyorlar ki işleri, dediğim gibi yönetmende çok önemli, yönetmen bir süre sonra sapıtıyorsa oynadığın rol ucuzluyor. O zamanda kalk kalkabilirsen altından.” diye cevapladı.