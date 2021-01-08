Hülya Avşar: Lüksümden ödün veremem

Uzun zaman sonra ekranlara dönemeye hazırlanan Hülya Avşar, yapımcılardan istekleri oldu.

Bir dizi projesiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Hülya Avşar, önceki gün Bebek’te görüntülendi.

keyfi yerinde olan ünlü sanatçı, yapım şirketinden bazı isteklerde bulunduğu haberleri sorulunca şöyle dedi:

"SPORSUZ YAPAMAM"

“Sette beklerken spor yapabilmem için küçük bir spor alanı kurulmasını istedim. Spordan vazgeçemiyorum ne yapayım? Hamlaşmaktan korkuyorum, ondan böyle bir isteğim oldu. Kendi lüksümden bu saatten sonra ödün vermeyeceğim.”