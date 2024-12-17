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Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, ünlü isimleri konuk ettiği YouTube programıyla sık sık gündem olmaya devam ediyor. Ünlü isim bu defa bu kez hayranlarından gelen soruları yanıtladı.

Konuklarına sorduyğu sorular hep eleştirilen Avşar, gelen cesur sorulara açıkça cevap verdi.

Programda, hayranlarından biri "En son ne zaman birisiyle beraber uyudunuz?" diye sordu. Hülya Avşar, bu soruya verdiği yanıtla dikkatleri üzerine çekti.

"MİLATTAN ÖNCE"

Avşar bu soruya "Milattan önce acaba o biri hatırlıyorsa ona bir sorabilir miyiz? Burada telefon jokerimi kullanabilir miyim en son ben kimle ne zaman diye... Bu şaka değil yani gerçekten epey bir zamandır" yanıtını verdi.

Avşar devamında ise "10 sene oldu herhalde 10 küsür sene" dedi.

"BİR DAHA EVLENMEM"

Avşar ayrıca evlilik sorusuna da "Bir daha evlenmem için sebep yok. Çocuğum da var. Ne için evlenebilirim. Yatakta her gün biriyle yatmak için mi? O da çok konforlu bir şey değil. Ben evli olsaydım yatakları ayırmıştım. O kadar özgürüm ki hayatta evlenmem normal değil bu konuşmalarım farkındayım ama flört bile zor geliyor" yanıtıyla dikkat çekti.