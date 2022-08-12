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    Hülya Avşar, sakızı göğsüne yapıştırdı

    Hülya Avşar'ın klipte sakızı ağzından çıkarıp, göğsüne yapıştırması olay yarattı.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2022 - 11:52
    • Güncelleme : 12.08.2022 - 12:30
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    Hülya Avşar, sakızı göğsüne yapıştırdı

    Yıllar sonra müziğe hızlı bir dönüş yapan Hülya Avşar, şimdi de durmak bilmiyor. Geçtiğimiz aylarda şarkı çıkaran Hülya Avşar, yeni parçası ‘Yapma Aşkım'ın klibi için kamera karşısına geçti.

    Balat'ta yapılan çekimlerde Avşar Kızı'na 50 kişilik ekip eşlik etti. Klipte oyuncu Tarık Ündüz yer aldı.

    Göğsüne sakızı yapıştırdı

    Sosyal medya hesabından klip tanıtımını paylaşan Avşar'ın, seksiliği ve çiğnediği sakızı çıkarıp göğsüne yapıştırması dikkat çekti.

    Hülya Avşar, sakızı göğsüne yapıştırdı #1

    Hülya Avşar, sakızı göğsüne yapıştırdı #2

    Hülya Avşar, sakızı göğsüne yapıştırdı #3


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