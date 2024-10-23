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Haber Merkezi

Sporu hayatından eksik etmeyen ünlü isimlerden Hülya Avşar, sık sık sahilde tek başına yürüyüş yaparken görüntülenir.

Farklı spor dallarıyla da ilgilenen Avşar, aktif olduğu sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

İSTEMESE DE YAPIYOR

Şu sıralar Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki evinde olan Avşar, evinin bahçesinde spor yaptığı anları yayınladı.

Paylaştığı videoya ünlü sanatçı, "İstesen de istemesen de yapacaksın" yazdı.

Avşar'ın paylaşımını takipçileri beğeni yağmuruna tuttu.