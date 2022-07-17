Bodrum'da sahne alan ünlü şarkıcı Hülya Avşar, tatil beldelerinde yükselen otel fiyatlarıyla ilgili "Evde kaldığım için bilmiyorum ama duyduğum kadarıyla uçmuş fiyatlar" dedi.

Konserlerine hız veren Hülya Avşar, aylar önce yaptığı 'simit' açıklamasıyla uzunca bir süre gündemde yer etmiş, çok sayıda ünlü isimden tepki toplamıştı.

Bodrum'da sevenleriyle buluşan Avşar, sahne sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tatil beldelerinde artan fiyatlara değindi

"Gerekirse simit yiyeceğiz ve bugünleri geçireceğiz" diyen Avşar'a bu kez tatil beldelerinde artan fiyatlar soruldu.

Hülya Avşar tatil beldelerinde artan fiyatlara değindi VİDEO

"Uçmuş fiyatlar, artık insanlar kendi kendilerine karar vererek tatillerini yapacak"

Fiyatların arttığını duyduğunu belirten Avşar, şu ifadeleri kullandı:

"Ben evde kaldığım için fiyatları çok bilmiyorum ama duyduğum kadarıyla uçmuş fiyatlar. Bilemiyorum yani artık insanlar, kendi kendilerine karar vererek tatillerini yapacaklar, başka bir şey yok"

Hülya Avşar: Gerekirse simit yiyeceğiz VİDEO ARŞİV









