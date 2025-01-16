Hülya Avşar, tekelleşme iddiaları hakkında konuştu: Güçlü olan güçsüzü yer

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Serenay Sarıkaya gibi bazı sanatçıların ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarındaki paylaşım ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilerek maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturmanın 'çalışma hürriyetinin ihlali' ve 'şantaj' gibi iddialara ilişkin olduğu öğrenilmişti. Soruşturma kapsamında Barım'a yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Hülya Avşar, son günlerde medyadaki tekelleşme ve menajer iddialarıyla ilgili konuştu. Menajerlerle ilgili tartışmaların gereksiz şekilde büyütüldüğünü belirten Avşar, şu ifadeleri kullandı:

"BÜYÜTÜLÜYOR"

“Ben bireysel güce inanıyorum. Kendini yetiştirmelisin. Kimsenin seni lanse etmesine ihtiyacın olmamalı. Dolayısıyla ben öyle bir şey yaşamadım. Ama çok büyütüyorlar olayları.”

Sektörde yıllar önce de tekelleşme olduğunu belirten Avşar, “Ertem Eğilmez’in bir grubu vardı, onların dışında hiç kimse doğru düzgün film yapamıyordu. Bu, aslında işin bir getirisi. Hayat bu; güçlü olan, güçsüz olanı yiyecek. Bu kadar basit. Canı yananların çok fazla kendilerini ortaya atmalarından dolayı bu iş bu kadar büyüdü. Her meslekte var bu.”