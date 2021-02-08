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- Hülya Avşar, torun istiyor
Hülya Avşar, torun istiyor
Tarabya'da objektiflere yansıyan Hülya Avşar, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.
- Haber Merkezi
- 08.02.2021 - 07:41
- Güncelleme : 08.02.2021 - 09:07
Şimdilerde başrolü Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır’la paylaşacağı yeni bir diziyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Hülya Avşar, yürüyüş yaparken Tarabya’da görüntülendi.
"BUNU YERİM"
Yoldan geçen bir çift, karşısında oyuncuyu görünce ortaya renkli görüntüler çıktı. İkilinin çocuğunu kucağına alan Avşar, “Bunu yiyeceğim.” diyerek, bebeği sevdi.
"AMİN"
Çocuğun annesinin “Allah size torun göstermeyi nasip etsin.” sözlerine Avşar, “Amin” diyerek, kızı Zehra Çilingiroğlu’na mesaj gönderdi.