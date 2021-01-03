Bursa Uludağ'da kayak yapan sanatçı Hülya Avşar, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Avşar’ın paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.

Hülya Avşar, yeni yılı kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da karşıladı.

Avşar, snowboard ile kayak yaptığı görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

KARDEŞİ VE KIZYLA TATİL YAPTI

Avşar’ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Avşar ayrıca, Uludağ’da kızı Zehra Çilingiroğlu ve kardeşi Helin Avşar ile tatilden bir fotoğrafı da paylaştı.

Hülya Avşar, Uludağ'da kayak yaptı ViDEO













