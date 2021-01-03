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    Hülya Avşar, Uludağ'da kayak yaptı

    Bursa Uludağ'da kayak yapan sanatçı Hülya Avşar, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Avşar’ın paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.
    • DHA
    • 03.01.2021 - 17:04
    • Güncelleme : 03.01.2021 - 19:38
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    Hülya Avşar, Uludağ'da kayak yaptı

    Hülya Avşar, yeni yılı kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da karşıladı.

    Avşar, snowboard ile kayak yaptığı görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

    KARDEŞİ VE KIZYLA TATİL YAPTI

    Avşar’ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

    Avşar ayrıca, Uludağ’da kızı Zehra Çilingiroğlu ve kardeşi Helin Avşar ile tatilden bir fotoğrafı da paylaştı.

    Hülya Avşar, Uludağ'da kayak yaptı ViDEO

    Hülya Avşar, Uludağ da kayak yaptı #1

    Hülya Avşar, Uludağ da kayak yaptı #2

    Hülya Avşar, Uludağ da kayak yaptı #3

    Hülya Avşar, Uludağ da kayak yaptı #4

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