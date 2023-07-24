Hülya Avşar, Uzi'ye sert yaptı Ünlü şarkıcı Hülya Avşar, Uzi ile tartışma yaşayan Mustafa Sandal'a sahip çıktı.

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Son dönemin en popüler şarkıcılarından Rapçi Uzi ile Mustafa Sandal arasında konser sırası atışması yaşanmıştı.

"Kimsenin altında çıkmam"

Uzi ve ekibi tarafından "Uzi'nin hiçbir sanatçının (Mustafa Sandal'ın) altında ön grup olarak çıkmayı kabul etmediği için konsere katılmadığı" açıklaması yapıldı.

İkili sosyal medyadan atıştı. Bu tartışmaya Sinan Akçıl da dahil olmuştu. Akçıl, Uzi'yi desteklemişti. Şimdi de bu kavgaya Hülya Avşar dahil oldu.

Hülya Avşar, geçen gün Yeniköy'de bir balıkçıda objektiflere yansıdı. Sanatçı, Ağrı’daki bir konserde Mustafa Sandal ve Uzi’nin sahne sırası tartışması hakkında, “Muzo mu dediniz? Uzi miydi? Kaç şarkı bestelemiş? Mustafa bence aynı sahneye hiç çıkmamalıydı. Uzi bana dese sopalardım” dedi.

"Yeni jenerasyon haddini bilmeli

"Yeni jenerasyon haddini bilmeli" diyen Avşar, "Biri yılların oturmuş sanatçısı, öbürünü bilmiyoruz ki. Kişiyi tanımıyorum ama hak ettiğini de düşünmüyorum."

"Mustafa'yı harcatmam"

"Yıllarını bu işe vermiş kişiyi ben harcatmam. Dünyanın en ünlü şarkısını yapsa ne kadar kalacağına bakarım" ifadelerini kullandı.