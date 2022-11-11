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    Hülya Avşar: Yalama oldum

    Ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, konuşmama kararı aldığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2022 - 08:35
    • Güncelleme : 11.11.2022 - 08:57
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    Hülya Avşar: Yalama oldum

    Yaptığı açıklamalarla sürekli gündeme gelen ünlü şarkıcı Hülya Avşar, önceki sabah Yeniköy'de görüntülendi.

    Bir anda arkasını dönerek objektiflerden kaçan sanatçı, garip tavırlar sergiledi. 59 yaşındaki sanatçı, bir süre basına konuşmama kararı aldığını söyledi.

    "Konuşamama kararı"

    Susma kararı alan Avşar kızı, "Artık konuşmaktan yalama oldum, bir süre konuşmama kararı aldım" dedi.

    Hülya Avşar: Yalama oldum #1

    Daha önce verdiği bir röportajda yeni nesil oyunculara tavsiye veren sanatçı, "Çoğunu tanımıyorum, yani isimleri aklıma gelmiyor görünce 'Aaaa o değil mi!' diyorum. Önceden bize de oluyordu.Beni görüp 'Türkan Şoray değil mi ?' diye tepki veren oluyordu, o açıdan bu dönemler hep yaşanıyor, insanlar zorlu yollardan geçmeli, kolay yolu seçen çoğu zaman kaybeder" demişti.

    Hülya Avşar: Yalama oldum #2


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