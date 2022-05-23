Hülya Avşar yine derin yırtmaçlı

Konserlerine ağırlık veren Hülya Avşar, dün akşam sahne aldığı mekana yine derin yırtmaçlı bir elbiseyle çıktı.

Son şarkısı 'Sen aşk mısın' ile müzik piyasalarına hılzı bir geri dönüş yapan Hülya Avşar, önceki akşam İstanbul'da bir meknda sahne aldı.

Pandemi sonrası sahnelere iddialı bir dönüş yapan Avşar, bu konserinde de giydiği elbiseyle tüm dikkatleri üzerine topladı.

Tüylü ve yırtmaçlı

Siyah ve kırmızı renklerden oluşan tüylü derin yırtmaçlı elbisesiyle sahne alan ünlü şarkıcı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.