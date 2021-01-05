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    Hülya Avşar'a 40 bin TL indirim

    Hülya Avşar, 4 günlük yılbaşı tatili için 100 bin TL ödedi.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2021 - 11:13
    • Güncelleme : 05.01.2021 - 11:25
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    Hülya Avşar'a 40 bin TL indirim

    Pandemi başından beri Ayvalık'taki evinde olan Hülya Avşar, yeni yıla girerken bir değişiklik yaptı.

    YENİ YILA ULUDAĞ'DA GİRDİ

    Uzun yıllar sonra ekranlara dönmeye hazırlanan ünlü sanatçı, kızı Zehra ve kardeşi Helin'le birlikte 31 Aralık sabahında Uludağ'ın yolunu tuttu.

    4 GÜNLÜK TATİL 140 BİN TL TUTTU

    Avşar Kızı, konaklamak için lüks dağ evini tercih etti. Avşar, geceliği 36 bin TL olan dağ evinde dört günlük konaklaması karşılığında 140 bin TL ödeyecekti.

    Hülya Avşar, tatilinden paylaşım yaptığı için otelden tam 40 bin TL'lik indirim kaptı ve fiyatı 100 bin TL'ye düşürdü.

    Hülya Avşar a 40 bin TL indirim #1

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