Hülya Avşar'a 40 bin TL indirim

Hülya Avşar, 4 günlük yılbaşı tatili için 100 bin TL ödedi.

Pandemi başından beri Ayvalık'taki evinde olan Hülya Avşar, yeni yıla girerken bir değişiklik yaptı.

YENİ YILA ULUDAĞ'DA GİRDİ

Uzun yıllar sonra ekranlara dönmeye hazırlanan ünlü sanatçı, kızı Zehra ve kardeşi Helin'le birlikte 31 Aralık sabahında Uludağ'ın yolunu tuttu.

4 GÜNLÜK TATİL 140 BİN TL TUTTU

Avşar Kızı, konaklamak için lüks dağ evini tercih etti. Avşar, geceliği 36 bin TL olan dağ evinde dört günlük konaklaması karşılığında 140 bin TL ödeyecekti.

Hülya Avşar, tatilinden paylaşım yaptığı için otelden tam 40 bin TL'lik indirim kaptı ve fiyatı 100 bin TL'ye düşürdü.