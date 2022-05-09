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    Hülya Avşar'dan dekolte şov

    Konser maratonuna başlayan Hülya Avşar, son konserinde kasığına kadar açtı.
    • Haber Merkezi
    • 09.05.2022 - 10:33
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 10:53
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    Hülya Avşar'dan dekolte şov

    3 yıllık aranın ardından müzik piyasasına geri dönen Hülya Avşar, geçen günlerde 'Sen Aşk Mısın?' şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu.

    Avşar, dün akşam bir kez daha sevenleriyle buluştu. Ünlü şarkıcı, dekolte dolu kıyafetiyle izleyenleri adeta şaşı etti.

    Sırt, göğüs ve bacak dekoltesi var

    Yırtmacının yanı sıra Avşar kızının hem sırt hem göğüs dekolteli transparan elbisesi, sosyal medyaya damga vurdu.

    Konserden görüntülerini sosyal medyada paylaşan Avşar, ilerleyen yaşına rağmen kendine hayran bırakmaya devam ediyor.

    Hülya Avşar dan dekolte şov #1

     

    Hülya Avşar dan dekolte şov #2

    Hülya Avşar dan dekolte şov #3

    Hülya Avşar dan dekolte şov #4

    Hülya Avşar dan dekolte şov #5

    Hülya Avşar dan dekolte şov #6

    Hülya Avşar dan dekolte şov #7


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