Hülya Avşar'dan Alper Gezeravcı paylaşımı Türkiye'nin uzay yolculuğu başlıyor.. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile ilgili paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı Hülya Avşar, Mars temalı fotoğraf yayınlayarak "Ben geldim, seni bekliyorum" dedi.

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43 yaşında tecrübeli savaş pilotu Alper Gezeravcı, çıkacağı uzay yolculuğuyla Türkiye'nin ilk astronotu olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor..

Gezeravcı'ya bu yolculukta bir İsveçli, bir İtalyan ve bir İspanyol astronot da eşlik edecek.

Saat 00:49'da başlayacak yolculuğa, ünlü şarkıcı Hülya Avşar, kayıtsız kalamadı.

Mars temalı fotoğraf paylaştı

Sosyal medya hesabından Mars temalı bir fotoğrafını paylaşan Hülya Avşar, Alper Gezeravcı'yı etiketleyerek "Ben geldim, seni bekliyorum" notunu düştü.

"Yolun açık olsun"

"Bu iş 'Mars'ta biter" diyen ünlü şarkıcı, Alper Gezeravcı'ya "Yolun açık olsun" dileklerini iletti.