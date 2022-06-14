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    Hülya Avşar'dan bikinili video

    Hülya Avşar, TikTok’ta paylaşım yapmaya devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2022 - 10:31
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    Hülya Avşar'dan bikinili video

    Sosyal medya hesabını aktif kullanan Hülya Avşar, TikTok'a merak sardı.

    'Z kuşağı beni istiyorsa yakalasın' diyen 57 yaşındaki Avşar kızı bikinisiyle bahçe suladığı anların videosunu paylaştı.

    Elinde bahçe hortumu ile etrafı suladı, bir yandan da dans etti.

    "Genç kız gibi"

    Bikinisiyle dans eden Hülya Avşar'ı görenler "Genç kızlara taş çıkartıyor", "Hiç yaşlanmıyor" yorumları yaptı. Avşar'a beğeni yağmuruna da tutuldu.

    Hülya Avşar dan bikinili video #1

    Hülya Avşar dan bikinili video #2


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