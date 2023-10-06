Hülya Avşar'dan bikinili dans video Ünlü şarkıcı Hülya Avşar, bikinisiyle havuz başında dans ettiği anları sosyal medya hesabından yayınladı.

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ensonhaber.com

Bütün yazı Ayvalık'taki yazlığında geçiren ünlü sanatçı Hülya Avşar, sosyal medyada aktif bir isim olduğu için sık sık tatilinden paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor.

Sonunda yaza veda eden Avşar, havuz başında bikinisiyle yaptığı dansı Instagram hesabından yayınladı.

"Yaza veda"

Ünlü sanatçı, videoyu ise yoruma kapalı ve "Yaza veda" notuyla paylaştı.

Sık sık Avşar kızını hedef alan Tuğba Ekinci, ünlü şarkıcının videosunu sayfasından paylaşıp şunları yazdı:

"Bana kimse demesin açık videoların var. Hülya ablamız yaza veda ediyor helal kim tutar, onun yorumları kapalı benimki açık."