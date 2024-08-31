Hülya Avşar'dan Demet Özdemir'e tenis daveti Hülya Avşar, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Demet Özdemir’i tenis turnuvasına davet etti.

Haber Merkezi

Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde bir mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Meslektaşı Birand Tunca ile yemek yiyen ve akabinde de gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Özdemir, tenis kıyafetine benzer bir elbise seçiminde bulundu.

"HÜLYA AVŞAR İLE KARŞILIKLI OYNARIM"

Bunun üzerine Demet Özdemir, "Sizi kortlarda görecek miyiz?" sorusuna; "Hülya Avşar ile karşılıklı oynarım ama yenilmeyi göze alırım" yanıtını verdi.

HÜLYA'DAN CEVAP GELDİ

Sosyal medya hesabından Demet Özdemir'e seslenen Hülya Avşar; "O zaman 2 Ekim'de Bodrum'da yapılacak olan Hülya Avşar Cup Tenis Turnuvası'na bekliyorum seni Demetcim. Çok mutlu olurum" dedi.