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    Hülya Avşar'dan dikkat çeken paylaşım

    Hülya Avşar'dan dikkat çeken paylaşım

    Genç kızlara taş çıkartan Avşar, son pozuyla yine kendinden bahsettirdi.
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2020 - 10:31
    • Güncelleme : 06.12.2020 - 10:34
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    Sosyal medyayı aktif kullanan sanatçı Hülya Avşar, son paylaşımıyla yıllara meydan okudu.

    Cesur bir paylaşım yapan Avşar, kızıl saçları ve güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine topladı.

    KENDİNE HAYRAN BIRAKTI

    57 yaşındaki Avşar'ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

    Hülya Avşar dan dikkat çeken paylaşım #1

    Hülya Avşar dan dikkat çeken paylaşım #2

    Hülya Avşar dan dikkat çeken paylaşım #3

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