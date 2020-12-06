Hülya Avşar'dan dikkat çeken paylaşım

Genç kızlara taş çıkartan Avşar, son pozuyla yine kendinden bahsettirdi.

Sosyal medyayı aktif kullanan sanatçı Hülya Avşar, son paylaşımıyla yıllara meydan okudu.

Cesur bir paylaşım yapan Avşar, kızıl saçları ve güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine topladı.

KENDİNE HAYRAN BIRAKTI

57 yaşındaki Avşar'ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.