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    Hülya Avşar'dan havuz pozu

    Sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla adından söz ettiren 58 yaşındaki Hülya Avşar, fit vücudunu gözler önüne serdi.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2022 - 10:45
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    Hülya Avşar'dan havuz pozu

    Yılların oyuncusu aynı zamanda şarkıcı Hülya Avşar, 58 yaşında…

    Türkiye onu Avşar kızı olarak tanıdı ve güzelliği her zaman dillere dolandı.

    Havuz başında poz

    Sporunu hiç aksatmayan 1 çocuk annesi Avşar, tatilini de hep gözlerden uzak yaptı.

    Yine Ayvalık’taki yazlığına giden Avşar, havuz başında poz verdi.

    Fit vücutlu Hülya

    Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Hülya Avşar, binlerce beğeni aldı.

    Siyah bikinisini giyip, kendini serin suya bırakan Avşar’ın fit vücudu, dikkatlerden kaçmadı.

    Şarkıcı fotoğrafını yoruma kapatsa da gören “58 değil 38 yaşında” dedi.

    Hülya Avşar dan havuz pozu #1

    Hülya Avşar dan havuz pozu #2


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