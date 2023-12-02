Hülya Avşar'dan ilginç açıklama! Hamileymişim, gözlerim de kahverengiymiş Koronavirüse yakalanan Hülya Avşar, "Karantina sürecinde kendi üzerinizde keşfettiğiniz bir özellik oldu mu?" sorusuna verdiği cevapla herkesi şaşırttı.

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Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanan Hülya Avşar, toparlanmaya başladı.

Avşar Kızı, karantina sürecinin sona ermesiyle birlikte kızı Zehra ve eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile sıkça ziyaret ettiği Tarabya'daki bir balıkçıda görüntülendi.

Ailesiyle keyifli bir yemek yiyen Hülya Avşar, çıkışta ise gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Çok zor bir hafta geçirdim"

60 yaşındaki Avşar Kızı, karantina deneyimini paylaştı. "Çok zor bir hafta geçirdim" diyen ünlü isim, öksürük ve burun akıntısı yaşadığını belirtti. Avşar, "Hala öksürüğüm devam ediyor. Kas ağrılarımda olmadı ama yoğun bir öksürük ve burun akıntısı oldu. Çok ağır geçti. Herkes çok dikkat etsin. Hastalık geçti zannederek bir kaç defa spor yaptım. Tekrar nüksetti.

Daha doğrusu benim 15 gün sürmesinin sebebi dayanamayıp spor yapmam. Spor yapıyor olmanın avantajını da çok yaşadım. Spor yapmayan bir çok arkadaşım çok ateşli ve ağır geçirdi. Bu yüzden spor çok önemli." diye konuştu.

Espiriyi patlattı

Avşar, hastalık nedeniyle ertelenen sahne programlarını ileri bir tarihe aldıklarını ve hayranlarını yılbaşında sahnede göreceğini söyledi.

Gazetecilerin "Karantina sürecinde kendinizde keşfettiğiniz bir özelliğiniz oldu mu?" sorusuna ise "Evet, hamileymişim. Ve gözlerim kahverengiymiş" diyerek espri yaptı.