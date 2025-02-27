Hülya Avşar'dan Kaya Çilingiroğlu paylaşımı! Eski eşlerin son karesi konuşuldu

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Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Instagram'da 2,9 milyon takipçisi bulunan Hülya Avşar, kızı ve eski eşiyle yemek yediği esnada çekildikleri bir kareyi paylaştı.

"AŞKLARIM" NOTU BEĞENİLMEDİ

Avşar'ın paylaşımdan çok fotoğrafa düştüğü "Aşklarım" yorumuyla kırmızı kalp emojisi dikkat çekti.

Avşar'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar da ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar "Aşklarım" notunu beğenmedi.

Şarkıcı, oyuncu ve sunucu Hülya Avşar, 1997 yılında Kaya Çilingiroğlu'yla evlenmiş, 1998 yılında ise bu evlilikten Zehra isminde bir kızı dünyaya gelmişti.