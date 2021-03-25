Hülya Avşar'dan Kaya Çilingiroğlu'nun fotoğrafına yorum

“Sapyoseksüelim" açıklaması ile gündeme bomba gibi düşen Hülya Avşar, bu kez de eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na yönelik “Burnun sığmadı mı?” yorumuyla çok konuşuldu.

'Masumiyet' dizisiyle ekranlara dönen Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde bir hastanede arkadaşını ziyaret etmiş, çıkışta magazin muhabirlerinin ‘yeni bir ilişki var mı’ yönündeki sorularına yanıt vermişti.

57 yaşındaki oyuncu, "Ya ihtiyaç hissediyorsun diye abuk sabuk bir hayat yaşayacaksın ya da karşına düzgün biri çıkana kadar bekleyeceksin. Bir de ben çok alıştım, özgürlük çok güzel bir şey. Para, seks... Bence özgürlük dünyanın en büyük mutluluğu. Bundan sonra kalk evlen. Onları unutun. Kafama göre birisi çıkarsa flört edebiliriz, hayatı yaşayabiliyoruz. Kızımı büyüttüm, herkesin kendine göre bir hayatı var." demişti.

“KAYA’NIN ZEKASI MÜTHİŞTİR”

"Güçlü kadın olmak güzel bir şey de erkek de güçlü olmalı.” diyen Avşar, sapyoseksüel olduğunu söylemişti.

Hülyve Avşar, “Kesinlikle zeka. Zeka, benim için büyük bir güç. Bunların hepsini bir araya getirecek biri varsa bana haber verin. Var tabii öyle karşıma çıkmış olanlar. Kaya'nın zekası mesela, müthiştir." şeklinde konuşmuştu.

Yılların oyuncusu, "Zekası müthiştir." diyerek övdüğü eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile ilgili yazdığı esprili mesajla sosyal medyada gündem oldu.

“BURNUN SIĞMADI MI?”

8 yıl evli kaldığı 57 yaşındaki futbol yorumcusunun Instagram'da yayınladığı maskeli fotoğrafının altına yorum yapan Avşar, “Burnun sığmadı mı?” diye yazdı.

Avşar’ın bu yorumu binlerce beğeni aldı.

BU KEZ YANLIŞ TAKTI

Salgın döneminde birçok kez maskesiz görüntülenen Çilingiroğlu’nun, bu kez de burnu açık kalacak şekilde maskesini takması dikkatlerden kaçmadı.