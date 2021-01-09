Hülya Avşar’dan koronavirüs aşısına yeşil ışık

Bugüne kadar birçok aşının insan vücudunda yer ettiğini söyleyen Hülya Avşar, “Aşı, aciliyeti olan kişilere yapıldıktan sonra bakılır. Aşının çok da ağır bir şey olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır’la “Yaşı 19” adlı dizide başrol oynamaya hazırlanan Hülya Avşar, Bebek’te aracının içinde görüntülendi.

Koronavirüs aşısı hakkındaki fikirlerini paylaşan Avşar, “Aşının çok da ağır bir şey olduğunu düşünmüyorum.” dedi.

“BUGÜNE KADAR HEP AŞI OLDUK”

Avşar, “Şimdi öyle bir şey ki; kimse kimseye kötülüğü ya da hayatına kastedecek bir durumu yok. Bir şekilde güvenmemiz lazım. Bir kişiye güvenmeniz gerekiyor bu hayatta, bu her konu için geçerli ve ona göre de hareket etmek lazım. Öbür türlü nasıl yaşanacak onu da bilmiyorum. Dolayısıyla aşı, aciliyeti olan kişilere yapıldıktan sonra bakılır. Bugüne kadar hep aşı olduk. Grip, sıtma aşısı, suçiçeği gibi aşılar olduk. Bu da onlardan bir tanesi…” diye konuştu.

Hülya Avşar: Aşının çok da ağır bir şey olduğunu düşünmüyorum İZLE