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Haber Merkezi

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla ve açıklamalarıyla sık sık magazin gündemine konu olan Hülya Avşar, YouTube'da program yapıyor.

Avşar, son olarak yaptığı paylaşımla gündemde olan rapçi Lvbel C5'i konuk edeceğini duyurdu.

"HAV HAV HAV"

Sanatçı Hülya Avşar, "Hav Hav Hav" şarkısıyla tepki çeken rapçi Lvbel C5'i, programında konuk aldığını ise şarkıyı söylemeye çalıştı.

Gençleri olumsuz etkilediği gerekçesiyle CİMER'e şikayet edilen şarkıyı Avşar'ın söyleyememesi dikkat çekti.

Bir zamanlar oyunculuk kariyeriyle de sevilerek takip edilen Hülya Avşar, Lvbel C5 ile yaptığı paylaşıma 'Havlamak iyi geldi' notunu düştü.