Hülya Avşar’dan photoshop iddialarına videolu yanıt

Hülya Avşar, teknede keyif yaparken çekilen videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Avşar'ın bu paylaşımına kısa sürede beğeni yağdı.

Karantina günlerini evde geçiren Hülya Avşar, normalleşmenin ardından tatile çıktı.

Bir süredir yazlığında sıcak havanın tadını çıkaran Avşar, bu kez tekneyle denizdeydi.

Birçok ünlü gibi pandemi nedeniyle kalabalığa karışmak istemeyen Hülya Avşar, Instagram hesabından tekne paylaşımı yaptı.

Hülya Avşar'ın tekne keyfi- İZLE

AVŞAR KIZINDAN, PHOTOSHOP DİYENLERE VİDEOLU CEVAP

Avşar'ın sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar, daha önce photoshoplu diye eleştiri almıştı.

Hülya Avşar, fotoğraflarının altına yapılan yorumlara cevap niteliğinde bir video paylaştı.

Avşar, yoruma kapalı olarak paylaştığı kısa videosunda teknede olmanın keyfini çıkartırken görüldü.