Dolar
7.3654
-0.2478%
Euro
8.7844
0.3186%
Altın
1995.39
0.5046%
Borsa
1091.73
0.5091%
G. Altın
470.848
0.0036%
Bitcoin
89342.73
-2.6512%
27ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 27 C

    Hülya Avşar’dan photoshop iddialarına videolu yanıt

    Hülya Avşar, teknede keyif yaparken çekilen videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Avşar'ın bu paylaşımına kısa sürede beğeni yağdı.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2020 - 16:37
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Hülya Avşar’dan photoshop iddialarına videolu yanıt

    Karantina günlerini evde geçiren Hülya Avşar, normalleşmenin ardından tatile çıktı.

    Bir süredir yazlığında sıcak havanın tadını çıkaran Avşar, bu kez tekneyle denizdeydi.

    Birçok ünlü gibi pandemi nedeniyle kalabalığa karışmak istemeyen Hülya Avşar, Instagram hesabından tekne paylaşımı yaptı.

    Hülya Avşar'ın tekne keyfi- İZLE

    AVŞAR KIZINDAN, PHOTOSHOP DİYENLERE VİDEOLU CEVAP

    Avşar'ın sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar, daha önce photoshoplu diye eleştiri almıştı.

    Hülya Avşar, fotoğraflarının altına yapılan yorumlara cevap niteliğinde bir video paylaştı.

    Avşar, yoruma kapalı olarak paylaştığı kısa videosunda teknede olmanın keyfini çıkartırken görüldü.

    Hülya Avşar’dan photoshop iddialarına videolu yanıt #1

    Görüş Bildir