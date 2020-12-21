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- Hülya Avşar'dan sete spor kuralı
Hülya Avşar'dan sete spor kuralı
Hülya Avşar, yeni dizisi Yaş 19 ile ekranlara geri dönme kararı aldı.
- Haber Merkezi
- 21.12.2020 - 08:31
Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ, 25 yıl önce “Bir Kadının Anatomisi” filminde birlikte rol aldıktan sonra “Yaş 19” dizisinin kadrosunda yeniden buluştular.
ŞARTLARI VAR
Avşar’ın ekrana döneceği ‘Yaşı 19’ dizisi için günde sekiz saat çalışma şartı koydurduğu öğrenildi.
SPORSUZ ASLA
Oyuncu, set çalışma saatlerini sporunu aksatmayacak şekilde planlıyor. Avşar, “Spor yapmazsam çok agresif oluyorum” diye konuştu.
Dizisinin kadrosunda Deniz Çakır, Fikret Kuşkan, Tolga Güleç gibi ünlü isimler yer alıyor.