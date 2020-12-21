Euro
9.3522
0%
Dolar
7.6679
0.52%
Altın
469.06
1.63%
Borsa
1.408
0%
Bitcoin
184.684
1.91%
EXEN Coin
11.68
-1.01%
7ºC
İstanbul
Bulutlu 7 C

    Hülya Avşar'dan sete spor kuralı

    Hülya Avşar, yeni dizisi Yaş 19 ile ekranlara geri dönme kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2020 - 08:31
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Hülya Avşar'dan sete spor kuralı

    Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ, 25 yıl önce “Bir Kadının Anatomisi” filminde birlikte rol aldıktan sonra “Yaş 19” dizisinin kadrosunda yeniden buluştular.

    ŞARTLARI VAR

    Avşar’ın ekrana döneceği ‘Yaşı 19’ dizisi için günde sekiz saat çalışma şartı koydurduğu öğrenildi.

    SPORSUZ ASLA

    Oyuncu, set çalışma saatlerini sporunu aksatmayacak şekilde planlıyor. Avşar, “Spor yapmazsam çok agresif oluyorum” diye konuştu.

    Dizisinin kadrosunda Deniz Çakır, Fikret Kuşkan, Tolga Güleç gibi ünlü isimler yer alıyor.

    Hülya Avşar dan sete spor kuralı #1

    Hülya Avşar dan sete spor kuralı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir