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Hülya Avşar'dan spor sonrası poz: Kaslarını gösterdi

Hülya Avşar'dan spor sonrası poz: Kaslarını gösterdi Zaman zaman sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla da gündem olan ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, bu defa son gönderisi ile çok konuşuldu.