Hülya Avşar'dan spor sonrası poz: Kaslarını gösterdi

ensonhaber.com
Koronavirüse yakalanan Hülya Avşar, doktorunun tavsiyesiyle sahne programlarını erteleyerek evinde dinlenmeye çekilmişti.
Sosyal medyada aktif olan ve her paylaşımı olay olan ünlü isim, bu defa spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı.
59'luk Hülya
59'luk Hülya Avşar kaslarını da gösterdi. Ünlü ismin bu gönderisi kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Hayatından sporu eksik etmeyen Avşar'ın yorgun hali dikkat çekti.
"Kasım, güneş ve ben"
Son olarak kasım ayında güneşi fırsat bilen Hülya Avşar, mayosu ile sosyal medyada boy göstermişti. Avşar, havuz başı pozlarını "Kasım, güneş ve ben" notu ile paylaşmıştı.
Siyah bikinisiyle dans eden Hülya Avşar, fit haliyle genç kızlara adeta taş çıkarmıştı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış