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    Hülya Avşar’dan Will Smith yorumu

    Oscar ödül töreninde dünyaca ünlü oyuncu Will Smith'in sunucu Chris Rock'a tokat atması, Hülya Avşar’a soruldu. Avşar, “Benim erkek arkadaşım böyle bir şey yapsa hoşuma giderdi” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 31.03.2022 - 17:42
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 18:02
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    Hülya Avşar’dan Will Smith yorumu

    Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, adının aşk dedikodularına karıştığı Cemal Güzelci ile Tarabya'daki bir balıkçıda yemek yedi.

    Restorandan çıkarken magazin basının ilgisi ile karşılaşan Avşar, ayaküstü sohbet etti.

    "BİZİ ÇOK GÖRECEKSİNİZ"

    Aşk iddialarının sorulduğu Avşar, “Sevgiliysek, çıkar el ele gezeriz. Hayatımda kimseye hesap vermedim. Olursa da söylerim zaten. Şu anlık arkadaşım ama kısmet... Olursa zaten söylerim. Bizi daha çok göreceksiniz.” dedi.

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    “BEN DE BİR ERKEK OLARAK SMİTH'E ÇAKARDIM”

    Hollywood yıldızı Will Smith'in, ilk Oscar'ını kazandığı olaylı ödül töreninde sunucu Chris Rock'a tokat atması hakkında düşünceleri sorulan Avşar, çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

    Avşar, “Nasıl çaktı bilmiyorum. Niye yaptı acaba? Tabii ki şiddet kötü bir şey. Sunucu olan Chris Rock, büyük bir asalet gösterdi bence. Sunucunun yerine olsam ben de bir tane çakardım ona. Eğer ki bana birisi böyle yapıyorsa, ben de bir erkek olarak Smith'e çakardım. Benim erkek arkadaşım böyle bir şey yapsa hoşuma giderdi ancak şiddetin her türlüsü kötü. Ama karısının hoşuna gitmiştir bence.” dedi.

    Hülya Avşar’dan Will Smith yorumu #1

    Hülya Avşar’dan Will Smith yorumu #2


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