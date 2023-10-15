Hülya Avşar'dan yeni kare! Fit görünümünü sergiledi Geçtiğimiz günlerde 60 yaşına giren Hülya Avşar, sosyal medya hesabından paylaştığı araba pozuyla hayranlarından tam not aldı.

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60 yaşına giren ve geçtiğimiz günlerde denizin ortasında tenis oynayan Hülya Avşar, dikkat çekmeye devam ediyor.

Her yaptığıyla gündeme gelen Avşar, sosyal medyadan yeni bir fotoğraf daha paylaştı.

Aracında poz veren Avşar kızı derin bacak dekoltesiyle hayranlarından büyük beğeni topladı.

Hülya'dan cesur kare

on olarak Cup Tenis Turnuvası için Bodrum'da bulunan Hülya Avşar denizde tenis oynarak dikkat çekmişti.

Geçtiğimiz günlerde 60 yaşına giren Hülya Avşar bu sefer arabadaki pozuyla hayranlarını mest etti..

Sporunu her daim yapan ve kendisine iyi bakan Avşar kızı derin bacak dekoltesiyle dikkat çekti. "Kim der 60?" yorumları yağan Hülya Avşar'a beğeni yağdı.