Hülya Avşar'dan yıllar sonra Kaya Çilingiroğlu itirafı geldi

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1997 yılında Kaya Çilingiroğlu ile nikah masasına oturan Hülya Avşar, yaşanan aldatma üzerine 2005 yılında boşandı.

Yeniden evlenmeyen Avşar Kızı, YouTube üzerinden yayınladığı programında itirafta bulundu.

Konuğu Kadir Ezildi'nin "Ne zaman ünlü olduğunuzu anladınız?" sorusuna yanıt veren 60 yaşındaki Avşar Kızı, şu ifadeleri kullandı:

"Kaya sayesinde ünlü olduğumu anladım"

Çalışmaktan, kariyerimin peşinden koşmaktan ünlü olduğumu çok geç anladım. Kaya, aldı beni insan içine çıkardı. Sonra ünlü olduğumu anladım. Sokakta yürüyemiyordum! Zaten bunu erken yaşayan bir yerlere gelemiyor. Gerçek ünlü olmak için yıllar sonra fark ediyor olman lazım. Çünkü belli ki o zamana kadar yatırımını yapmışsın.