Hülya Avşar’ın bornozlu hali şaşırttı

Sahneye bornozla çıkan Hülya Avşar, “Yoğunluktan giyinmeye fırsat bulamıyorum” dedi. Avşar'ın o halini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Her yaptığı ile adından sıkça söz ettiren şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı, yine tüm dikkatleri üzerine çekti.

Bayramla birlikte konserleri daha da sıklaşan Hülya Avşar, sahneye bornozla çıktı.

“Giyinmeye fırsat bulamıyorum”

O halini sevenlerinin beğenisine sunan Avşar, “Yoğunluktan giyinmeye fırsat bulamıyorum da” notunu düştü.

Hülya Avşar'ın paylaşımını görenler hem şaşkınlığını gizleyemedi hem de beğeni yağdırdı.

Türk-Alman ortak yapımı filmde oynayacak

Bu arada Hülya Avşar, yakın bir zamanda Alman-Türk ortak yapımı bir filmde oynayacak.

Avşar filmde bir anneyi canlandıracak. Ancak kızı rolünde oynayacak kişi, henüz belli değil.

“Sette saygısızlığa, kaprise tahammül göstermem”

“Genç birini arıyoruz” diyen Hülya Avşar, yeni nesil oyuncuların çok kaprisli olduğu iddialarına yönelik de şöyle konuştu:

“Hiçbir fikrim yok. Bana denk gelseydi; izin vermezdim. Sette saygısızlığa, kaprise tahammül göstermem.”