Petrol
101.13
2.05%
Euro
17.5514
0.43%
Dolar
17.3999
-0.17%
Altın
955.58
-0.34%
Borsa
2382
-1.06%
Bitcoin
363.329
-0.09%
BTXN Coin
7.55
1.20%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Hülya Avşar’ın bornozlu hali şaşırttı

    Sahneye bornozla çıkan Hülya Avşar, “Yoğunluktan giyinmeye fırsat bulamıyorum” dedi. Avşar'ın o halini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.
    • Haber Merkezi
    • 16.07.2022 - 17:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hülya Avşar’ın bornozlu hali şaşırttı

    Her yaptığı ile adından sıkça söz ettiren şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı, yine tüm dikkatleri üzerine çekti.

    Bayramla birlikte konserleri daha da sıklaşan Hülya Avşar, sahneye bornozla çıktı.

    “Giyinmeye fırsat bulamıyorum”

    O halini sevenlerinin beğenisine sunan Avşar, “Yoğunluktan giyinmeye fırsat bulamıyorum da” notunu düştü.

    Hülya Avşar'ın paylaşımını görenler hem şaşkınlığını gizleyemedi hem de beğeni yağdırdı.

    Hülya Avşar’ın bornozlu hali şaşırttı #1

    Türk-Alman ortak yapımı filmde oynayacak

    Bu arada Hülya Avşar, yakın bir zamanda Alman-Türk ortak yapımı bir filmde oynayacak.

    Avşar filmde bir anneyi canlandıracak. Ancak kızı rolünde oynayacak kişi, henüz belli değil.

    Hülya Avşar’ın bornozlu hali şaşırttı #2

    “Sette saygısızlığa, kaprise tahammül göstermem”

    “Genç birini arıyoruz” diyen Hülya Avşar, yeni nesil oyuncuların çok kaprisli olduğu iddialarına yönelik de şöyle konuştu:

    “Hiçbir fikrim yok. Bana denk gelseydi; izin vermezdim. Sette saygısızlığa, kaprise tahammül göstermem.”

    Hülya Avşar’ın bornozlu hali şaşırttı #3

    Hülya Avşar’ın bornozlu hali şaşırttı #4

    Hülya Avşar’ın bornozlu hali şaşırttı #5

    Hülya Avşar’ın bornozlu hali şaşırttı #6


    İlginizi Çekebilir

    Covid-19: Uzmanların uyardığı yeni BA.4 ve BA.5 varyantlarının belirtileri
    Sağlık

    Covid-19: Uzmanların uyardığı yeni BA.4 ve BA.5 varyantlarının belirtileri

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Demir döküm fabrikasında patlama
    3. Sayfa

    Demir döküm fabrikasında patlama

    Görüş Bildir