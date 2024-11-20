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Hülya Avşar’ın ‘burnuna aşık oldum’ sözlerine Kaya Çilingiroğlu, cevap verdi: "Nesi karakteristik bu burnun"

Hülya Avşar’ın ‘burnuna aşık oldum’ sözlerine Kaya Çilingiroğlu, cevap verdi: "Nesi karakteristik bu burnun" Hülya Avşar, geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklamada eski eşi için "burnuna aşık oldum" demişti. Kaya Çilingiroğlu, Hülya Avşar’ın sözleri hatırlatılınca kahkaha attı.