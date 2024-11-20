Haber Merkezi
1997 evlenen Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun 1998 yılında Zehra adında kızları dünyaya geldi.
İhanet yüzünden biten evlilikte dost kalmayı başarabilen ikili yine gündem oldu.
Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu’na ilişkin yaptığı bir açıklamada “Burnuna aşık oldum” ifadelerini kullanmıştı. Alışverişte görüntülenen Çilingiroğlu'na Hülya Avşar’ın sözleri hatırlatıldı.
"ÖYLE DİYORLAR"
Çilingiroğlu önce kahkaha attı. Muhabirin “Hülya Avşar ‘Karakteristik bir burnu var’ dedi” sözlerinin ardından da şu ifadeleri kullandı: “Öyle diyorlar. Bilmiyorum. Nesi karakteristik bu burnun!"
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